EK Atletiek: goud voor Jorinde van Klinken; medaillekansen voor Sofie Dokter

Jorinde van Klinken - Foto via Sport050

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft haar favorietenrol waargemaakt: tijdens het EK Atletiek in Birmingham won de 26-jarige vrijdagavond goud op het onderdeel discuswerpen.

Al bij haar eerste worp van 67 meter 67 pakte ze ruimschoots de leiding en stond die niet meer af. Haar zesde en laatste poging, met minstens evenveel power geworpen, was nog iets verder, maar werd ongeldig verklaard.

Twee jaar geleden, op het vorige EK, eindigde Van Klinken als tweede, net als op het WK van vorig jaar. Afgelopen maandag pakte ze al zilver op het onderdeel kogelstoten, achter de ongenaakbare Jessica Schilder uit Volendam. Toen was het al duidelijk dat ze in vorm is en bovendien heel zelfverzekerd. De Duitse Shanice Croft, die zilver pakte, wierp bijna 2 meter minder ver. Alida van Daalen eindigde als vierde.

“Ik ben heel trots,” zei Van Klinken even later voor de camera van de NOS. “Maar mijn andere doel is niet helemaal gelukt. Ik had megagraag de 70 meter willen halen. En ik baal ervan dat ik niet samen met Alida op het podium sta. Gisteren had ik de zenuwen en dat heb ik anders nooit. Vandaag was ik wel weer rustig, maar ik moest moeite doen om de spanning erin te houden.; ook omdat ik het koud had.”

Sofie Dokter op het vinkentouw

Sofie Dokter, eveneens van Groningen Atletiek, is na de eerste dag van de zevenkamp nog kansrijk voor een medaille. Ze staat na vier onderdelen op de tweede plaats. De 23-jarige alleskunner verbeterde drie persoonlijke records, maar stelde teleur bij het hoogspringen, waar ze 15 centimeter onder haar PR bleef en dus te weinig punten pakte. Haar prestaties: 100 meter horden 13,01 seconden, hoogspringen 1 meter 74, kogelstoten 14 meter 75 en 200 meter 23,05 seconden.

Na de eerste dag staat Dokter op de tweede plaats met 3944 punten. Koploper is voorlopig de Poolse Adrianna Sulek-Schubert. Zij heeft 24 punten meer. Maar er zijn meer kapers op de kust: de verschillen zijn klein. Zaterdag resteren het verspringen, speerwerpen en de 800 meter.