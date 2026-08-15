EK Atletiek: brons voor Sofie Dokter op zevenkamp

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Sofie Dokter van Groningen Atletiek is zaterdag tijdens het EK Atletiek in Birmingham derde geworden op de zevenkamp. Het zilver was voor haar landgenote Emma Oosterwegel.

Alleskunner Dokter, in maart nog wereldkampioen op de indoor vijfkamp, gold als één van de favorieten. De 23-jarige stond vrijdagavond, na de vier onderdelen van de eerste dag, op de tweede plaats. De verschillen tussen de nummers 1 tot 5 waren echter klein. De tweede dag begon voor Dokter met een afstand van 6 meter 51 bij het verspringen, 7 centimeter minder dan haar persoonlijk record. Daarna volgde het speerwerpen, het onderdeel dat haar het minste ligt. Haar worp van 46 meter 20 was niet verkeerd: die was maar een metertje minder dan haar PR.

De afsluitende 800 meter was, zoals zo vaak, beslissend. Sofie Dokter stond derde, op geringe achterstand van de Ierse Kate O’Connor en de Nederlandse Emma Oosterwegel. De laatste won in 2 minuut 10,87, nipt voor O’Connor. Dokter liep haar eigen race en hield de Zwitserse Annik Kalin, die ook op brons aasde, goed in de gaten. Haar eindtijd was 2 minuut 12,90, goed voor de derde plaats, met een totaal van 6664 punten. Oosterwegel pakte het zilver met 6713 punten en O’Connor werd kampioen met 6751 punten.

Conclusie: als Dokter bij het hoogspringen haar normale niveau had gehaald, dan had zij de gouden medaille mee naar Groningen kunnen nemen. Maar haar mooiste prijs, die van wereldkampioen Indoor Vijfkamp in maart van dit jaar, kan niemand haar meer afnemen.