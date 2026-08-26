Eetcafé Noorderstation gesloten op last van burgemeester (update)

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Eetcafé Mirage onder het Noorderstation is woensdag op last van de gemeente voor zes maanden gesloten. De sloten zijn inmiddels vervangen.

Eerder deze maand werden bij een inval in Mirage vier personen aangehouden. Zij worden verdacht van het organiseren van illegale kansspelen op de locatie. Volgens de politie is de actie het resultaat van een groter onderzoek door het Interventieteam HIT en de Kansspelautoriteit.

Er waren concrete aanwijzingen dat op deze horecalocatie illegaal werd gegokt. De aangehouden mannen zijn respectievelijk 27, 32, 36 en 45 jaar, allen afkomstig uit Groningen. Naast contant geld zijn ook goederen gerelateerd aan illegale kansspelen aangetroffen en in beslag genomen.

De gemeente heeft het eetcafé gesloten in verband met openbare orde en veiligheid. De locatie werd immers ook bezocht door reizigers en buschauffeurs.