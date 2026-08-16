Eerste WK Bommetje Hoogkerk groot succes: “Van 5 tot 75 jaar sprongen mee; de druppels hangen nog aan het ‘plafond'”

Foto: Benne de Jong

De allereerste editie van het Hoogkerker Kampioenschap Bommetje Springen die zondag plaatsvond in het openluchtzwembad in het dorp is een groot succes geworden. De hoofdprijs ging naar een deelnemer die een bommetje van maar liefst 6 meter 90 wist te maken. Volgens zwembadmanager Frans Brouwer smaakt het evenement naar meer.

Frans, hoe is het gegaan?

“We zijn ontzettend blij met hoe het is verlopen. Het was een groot succes. We hadden vandaag vier categorieën: de eerste bestond uit deelnemers van 6 tot en met 8 jaar, de tweede uit kinderen van 9 tot en met 11 jaar, de derde categorie was 12 tot en met 15 jaar en de laatste categorie bestond uit deelnemers van 16 jaar en ouder. In elke categorie hadden we twaalf deelnemers, wat het totale deelnemersveld op ongeveer vijftig bracht.”

Hoe is het idee voor dit kampioenschap ontstaan?

“Het is het laatste weekend van de zomervakantie. Deze zomer hebben er voortdurend allerlei activiteiten plaatsgevonden, maar als je het over het einde van de zomer hebt, dan heb je het wel over een ‘dingetje’. De vraag werd opgeworpen of er niet iets leuks georganiseerd kon worden. Die vraag is in de groep gegooid en iemand heeft toen geroepen: we kunnen een WK-bommetje organiseren! En zo is het gegaan. Dat dit gehouden kon worden, is dankzij de vereende krachten van diverse vrijwilligers en verschillende organisaties. Onder hen een aantal voormalige brandweermannen. Zij zijn vanochtend vroeg begonnen met het bouwen van een steiger waar een doek aan kwam te hangen, waarmee we konden meten hoe hoog het bommetje spatte. En ook kon er van deze steiger af worden gesprongen. Een jury zorgde voor een eerlijk verloop.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

In en rond het zwembad was het gezellig druk. Foto: Benne de Jong Foto: Benne de Jong

Hoe ging de dag eraan toe?

“We hadden een zanger uit Rotterdam uitgenodigd: Jason Danner. Hij begon zijn muzikale carrière met stiekem zingen op de fiets. In een donkere periode, toen hij dakloos was, gaf het nummer ‘Ik red me wel’ van André Hazes hem hoop. Sindsdien gebruikt hij de muziek als zijn weg naar boven. Hij heeft vanmiddag het evenement aan elkaar vastgepraat en dat heeft hij heel erg goed gedaan. Naast het bommetjeskampioenschap hadden we rond het zwembad ook verschillende activiteiten: zo was er een stormbaan en konden er op de speelweide Oudhollandse spelletjes gespeeld worden.”

En dan het kampioenschap…

“Het was erg spannend! De jongste deelnemer was 5 jaar oud en de oudste 75. Uiteindelijk is er een bommetje gesprongen van 6,90 meter hoog: de waterdruppels hangen nog net niet aan het figuurlijke plafond. Deze meneer van 45 jaar oud heeft een mooi prijzenpakket gekregen met allerlei producten van de lokale supermarkt. Hij had zich overigens goed voorbereid: het gezin had tijdens hun vakantie in Frankrijk al flink geoefend op de perfecte plons. Ook hun twee zonen scoorden erg goed in hun categorieën. Voor de zilverenmedaillewinnaar lag er een bon klaar waarmee er wat lekkers gehaald kon worden in de kiosk en voor de oudste deelnemer lag er een badlaken klaar.”

Smaakt dit naar meer?

“Absoluut, dit willen we volgend jaar weer organiseren. Met ongeveer vijftig deelnemers zijn we bij deze eerste editie tevreden, maar volgend jaar gaan we voor een verdubbeling. Of eigenlijk vinden we dat heel Hoogkerk hieraan deel zou moeten nemen. Dat is voor iedereen leuk, ook voor de cohesie in het dorp. En ik vertelde over de oudste deelnemer, een mevrouw: zij was wel de enige vrouw in haar categorie. Dat zou volgend jaar eigenlijk ook beter verdeeld moeten zijn. Dus daarmee alvast een uitnodiging aan iedereen.”

Het is het laatste weekend van de zomervakantie. Morgen begint alles weer…

“Klopt. En natuurlijk heeft niemand daar zin in. Het zou altijd zomer mogen zijn, waarbij je als kind kunt doen wat je wilt. Aan de andere kant: je kunt op school morgen wel vertellen tot hoeveel meter je bommetje kwam. Je hebt echt een mooi verhaal te vertellen aan je klasgenoten.”

Ik hoor bij jou heel veel enthousiasme. Waar komt dat vandaan?

“Ik denk dat we in Hoogkerk op de goede weg zijn. Wat ik al vertelde: er is veel betrokkenheid bij het zwembad. Sinds vier jaar is het bad weer in bedrijf en wordt het gerund door een grote groep vrijwilligers. Er wordt steeds meer georganiseerd, waarbij we samenwerken met verschillende partijen zoals de dorpsvereniging, Bslim en WIJ. Dat een evenement zo wordt opgepakt, maakt ons trots. Je hoopt op een sneeuwbaleffect: dat we met ons enthousiasme andere mensen kunnen aansteken. Dat is heel goed gelukt en het zorgt ervoor dat we als Hoogkerk trots kunnen zijn en dat er nog veel meer mogelijk is. Dat is toch prachtig?”

Fysica

Een succesvol bommetje maken lijkt simpel, maar voor de meest optimale plons komt er verrassend veel techniek bij kijken. Het geheim zit ’m in de afzet en de houding: spring met een krachtige afzet omhoog en trek je knieën pas in de lucht zo dicht mogelijk tegen je borst. Door je armen stevig om je onderbenen te klemmen, vorm je een compacte ‘bol’. Wanneer het achterwerk als eerste het water raakt, wordt in één klap een grote hoeveelheid water aan de kant geduwd.