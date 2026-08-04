Eerste wandelaars vroeg begonnen aan ‘Scholtenroute’ tijdens eerste dag Groningse 4Daagse

Foto: Rieks Oijnhausen

De tweede editie van de Groningse 4Daagse is dinsdagochtend vroeg van start gegaan op de Grote Markt. De deelnemers begonnen aan de eerste etappe, de Scholtenroute, die door het westen van de provincie voert.

De eerste etappe staat in het teken van de Scholtenroute. Die is vernoemd naar ondernemer Willem Albert Scholten. De route voert onder meer door het Stadspark, langs het monument van Scholten en door natuurgebied De Onlanden. Aan de Groningse 4Daagse doen dit jaar 3.326 wandelaars uit tien landen mee.

De eerste wandelaars vertrokken al vanaf 05.30 uur. Vanwege de verwachte warmte had de organisatie de starttijden vervroegd. Ook werd de route van veertig kilometer voor dinsdag geschrapt. Deelnemers die voor die afstand hadden gekozen, lopen dertig kilometer. Wie wilde, kon ook overstappen naar de twintig kilometer.De aangepaste afstanden en starttijden gelden vooralsnog alleen voor dinsdag.

Als de weersverwachting uitkomt en het vanaf woensdag minder warm wordt, lopen de deelnemers daarna weer de afstand waarvoor zij zich hebben ingeschreven. Woensdag wandelen de deelnemers de route ‘Er gaat niets boven Groningen’ door het noorden. Donderdag staat de ‘Slag om het Oosten’ op het programma, waarbij de langste afstand door natuurgebied Roegwold voert. Vrijdag wordt de 4Daagse afgesloten met de ‘Bommen Berend’-route door het zuiden van de provincie. De langste afstand gaat daarbij richting natuurgebied Appèlbergen, terwijl de kortere routes langs de natuur van Nationaal Park Drentsche Aa lopen.