Eerste statiegeldmachine van Stad aan Peizerweg sluit na anderhalf jaar: beheerder is overlast door zwervers en afvaldumpers zat

Foto: Jorrit Tempels

De statiegeldmachine aan de Peizerweg, de eerste die in maart vorig jaar in Groningen werd geopend, is deze vrijdagmiddag permanent buiten gebruik gesteld en wordt volgende week van het terrein verwijderd. De beheerder van de machine, het naastgelegen studentencomplex The Village, is de aanhoudende overlast zat.

Een medewerker van The Village laat weten dat zwervers, illegale afvaldumpers en andere personen voor problemen blijven zorgen, zowel voor gebruikers van de machine als voor het beherend personeel.

Daklozen en andere ongure types zouden met regelmaat rondhangen bij de machine en klanten lastigvallen, in de hoop het statiegeld van de wegbrengers te mogen incasseren. Dat leidde, aldus de medewerker, deze maand al eens tot een bijna ‘overval’ op een jonge vrouwelijke zzp’er die bij de machine aan het werk was. Door dit soort incidenten kan The Village de veiligheid rond de machine niet langer garanderen.

Machine onrendabel door dieven

De machine was in de maanden na de opening in maart vorig jaar, vooral toen het nog het enige inleverpunt was voor grote ladingen statiegeldflesjes en -blikjes in Stad, soms een bron van ergernis wanneer de machine niet werkte. De laatste tijd worden de storingen echter vrijwel niet veroorzaakt door technische defecten, maar door ‘statiegeldjagers’ die de machine proberen te slopen om het ‘roofgoed’ erin te stelen.

Daarnaast gooien ‘klanten’ niet alleen blikjes en flesjes in de machine, maar besluiten ze soms ook om hun andere afval maar gelijk bij de machine (of erin) achter te laten. De hausse aan reparaties die daarvoor nodig is, zorgt er volgens de Village-medewerker mede voor dat de machine niet meer rendabel is om te exploiteren.

Eerste bulkmachine in Stad

De Peizerweg was, zoals gezegd, vorig jaar de eerste plek in onze gemeente waar inwoners een hele zak met flesjes en blikjes konden omkieperen in een machine om statiegeld terug te krijgen. En dat was populair: medewerkers van The Village lieten weten dat er in de hoogtijdagen zo’n 10.000 flessen en blikjes per dag werden gehaald bij een leging. In totaal slokte de machine in anderhalf jaar tijd zo’n vier miljoen blikjes en flessen op.

Hoewel The Village betreurt te moeten stoppen met de dienst, hoeven welmenende inleveraars nu niet meer zonder statiegeldmachine te zitten. In winkelcentrum Paddepoel zit sinds begin dit jaar een Statiegeld Retour Shop en ook bij de Makro kunnen bulkladingen aan statiegeld worden ingeleverd.