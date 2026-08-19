Eerst buien en kans op onweer, vanaf zondag droger en warmer

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen blijft het wisselvallig weer in Groningen, met regelmatig buien en kans op onweer. Vanaf zondag wordt het droger en laat de zon zich vaker zien. Volgende week loopt de temperatuur geleidelijk weer wat op.

Donderdag wordt het wisselvallig. In de ochtend is het eerst bewolkt en ontstaan er regen- en onweersbuien. Een enkele bui kan stevig uitpakken. Ook in de middag en vroege avond blijft er kans op buien en een klap onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Ook vrijdag is de lucht onstabiel en kunnen gemakkelijk stapelwolken en buien ontstaan. De neerslagverschillen kunnen groot zijn: sommige plaatsen krijgen een flinke plensbui, terwijl het elders bijna droog blijft. De wind draait naar het noordwesten en is matig. De middagtemperatuur blijft steken rond 19 graden.

Zaterdag kan nog een laatste regenbui overtrekken. Daarna neemt een hogedrukgebied het weerbeeld over. Vanaf zondag volgen meerdere droge dagen met geregeld zonneschijn. Door de noordwestenwind verandert er eerst weinig aan de temperatuur. Volgende week wordt het geleidelijk iets warmer. Ook de nachten worden warmer, met temperaturen rond 14 graden. De wind draait dan naar het zuiden.