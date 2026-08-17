Een andere kant van DUO: ontdek de bijzondere tuinen

Foto: Joris van Tweel

Buurtvereniging A-kwartier organiseert de komende maanden verschillende wandelingen in Groningen. Op de planning staat een wandeling door de tuinen bij het DUO-gebouw, een wandeling langs de geveltuinen in het A-kwartier en een wandeling door het Noorderplantsoen.

Op 23 augustus vindt de eerste wandeling plaats. Onder leiding van gids Rixt van Gosliga lopen deelnemers door Stadstuin Kempensberg, bij het kantoor van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze tuin is gebouwd bovenop een ondergrondse parkeergarage. Er staan meer dan 200 verschillende soorten die samen goed zijn voor zo’n 55.000 planten.

Op 18 oktober vindt de volgende wandeling plaats. Deze keer langs de geveltuinen in het A-kwartier zelf. Dit zijn de smalle stroken groen die tegen de voorgevel van woningen aanligt. Het A-kwartier staat erom bekend dat zij elk jaar een wedstrijd organiseren voor de mooiste geveltuin in de wijk.

Op 6 december vindt de laatste wandeling van dit jaar plaats. Rixt van Gosliga neemt deelnemers mee naar het Noorderplantsoen. Samen wordt de stadse natuur verkent, die zich tegen die tijd heeft aangepast aan meer winterse taferelen.

Alle wandelingen beginnen om 15.00 uur bij de steiger van de Reitemakersrijge. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar hetakwartier@gmail.com. Kijk voor meer informatie op de website van de buurtvereniging.