Eclips fotograferen: “Zoek vrij zicht op het westen én bescherm je lens”

Gijs Bouman maakte vorig jaar foto's van de gedeeltelijke eclips. Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Het is een moment waar menig fotograaf al tijden naar heeft uitgekeken: de zonsverduistering van woensdagavond. Een gesprek met fotograaf Gijs Bouman van Beeman Productions uit Groningen over de tips en wat je absoluut niet moet doen bij het fotograferen van een eclips.

Gijs, hoe lang staat deze dag al in je agenda?

“Eigenlijk sinds vorig jaar. In maart 2025 vond er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats en later dat jaar was er nog een maansverduistering. Dat vond ik zo mooi. Al snel kwam ik toen de datum van morgen tegen. Woensdagavond wordt de zon voor zo’n negentig procent bedekt. Daarmee zal het veel indrukwekkender zijn in vergelijking met wat ik vorig jaar zag. Ik hoop in ieder geval dat ik het morgen mooi vast kan leggen.”

Want dat gaat nog een uitdaging worden?

“Deze periode is voor mij ontzettend druk. Ik bezoek heel veel festivals, kermissen en dorpsfeesten in het noorden en oosten van het land om evenementen in opdracht vast te leggen. Morgenavond moet ik om 21.00 uur in het Overijsselse Ommen zijn. Doordat ik wat vroeger van huis vertrek, heb ik onderweg gelukkig wat tijd om dit bijzondere natuurverschijnsel in beeld te brengen.”

Het begint allemaal met de locatie waar je gaat staan. Wat is jouw gouden tip?

“De zonsverduistering vindt plaats in de avonduren, grofweg tussen 19.00 en 21.00 uur. Het gebeurt dus richting zonsondergang, waardoor je weet dat de zon steeds lager komt te staan. Je hebt daarom een plek nodig met een volledig vrij zicht op het westen. Midden in de bebouwde kom of midden in een bos gaat simpelweg niet lukken. Zelf rijd ik morgen via Hoogeveen en Balkbrug richting Ommen. Ik ga dan via verschillende apps vooraf al grasduinen om te zien wat er onderweg interessant kan zijn. Zo kwam ik uit in IJhorst, vlak bij De Wijk. Daar zag ik een uitkijktoren staan, wat natuurlijk erg interessant is. Ook vanwege bepaalde zichtlijnen. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar mogelijk wordt dat mijn fotolocatie.”

Dan de camera zelf: daar moet je heel goed mee oppassen, toch?

“Je hebt absoluut een filter nodig. Iedereen die van plan is om morgen met een fotocamera de eclips vast te leggen: koop en gebruik een zonnefilter of een heel sterk ND-filter op je lens. Doe je dat niet, dan is de kans zeer groot dat je de camera na morgenavond weg kunt gooien. Bij ons gaat het om een gedeeltelijke verduistering. Het licht dat om de maan heen schijnt is ontzettend fel en valt ongefilterd op de sensor van je camera, waardoor deze letterlijk inbrandt. Je kunt het vergelijken met een vergrootglas boven een papiertje in de zon: doordat de lichtbundel wordt samengeknepen, ontstaat er een brandplek. Zo werkt het ook bij de lens en je sensor. Net zoals je je eigen ogen beschermt met een eclipsbril, moet je dus ook je camera beschermen.”

Geldt dat risico ook voor smartphones?

“In principe wel. Kijk, er zullen morgen ongetwijfeld mensen zijn die melden dat zij zonder bescherming foto’s hebben gemaakt en geen problemen hebben gehad. Ik zeg ook helemaal niet dat de kans honderd procent is dat het misgaat. Bij smartphones is die kans sowieso kleiner, maar hij is zeker niet nul. Wat je het beste kunt doen bij een smartphone is een eclipsbril als filter te gebruiken. Dus om door je bril te fotograferen.”

Waar kun je zo’n ND-filter kopen?

“Sowieso in winkels waar fotocamera-apparatuur wordt verkocht, maar natuurlijk ook online. Als je het online bestelt, moet je wel heel snel zijn om het morgen nog op tijd thuisgeleverd te krijgen. En een eclipsbril: ik denk dat die op de meeste plekken al zijn uitverkocht.”

Hoe ga je morgen precies te werk als je de eclips in beeld wilt brengen?

“In de basis zijn er twee opties. Je kunt de zon heel dichtbij halen met een telelens en de verduistering stapsgewijs vastleggen, eventueel in een timelapse. Maar je kunt ook kijken naar het effect dat de eclips heeft op de omgeving als het wat donkerder wordt. Dan combineer je de verduistering met een mooier landschapselement, zoals bijvoorbeeld een karakteristieke kerktoren, waardoor er echt een verhaal in de foto ontstaat. Zelf neig ik nu een beetje naar een combinatie van beide: een paar close-ups van de zon én het meepakken van het landschap. Maar vaak laat ik mij leiden door wat ik op dat moment tegenkom.”

Ga je het uiteindelijke resultaat woensdagavond delen met OOG?

“Jazeker, dat ga ik absoluut doen!”

Heb jij woensdag een mooie foto van de eclips gemaakt? Deel je foto met de redactie van OOG Tv door een mail te sturen naar dit adres.