Duizenden vacatures tijdens banenmarkt op Vismarkt

Wie op zoek is naar een baan, kan op donderdag 10 september kiezen uit tientallen opties tijdens de openlucht banenmarkt op de Vismarkt.

Daar presenteren ruim 80 werkgevers en organisaties duizenden vacatures aan werkzoekenden, studenten, carrièreswitchers en anderen. Tijdens de banenmarkt draait het vooral om persoonlijk contact tussen bezoeker en werkgever. Het gaat om banen in onder meer techniek, bouw, zorg & welzijn, overheid, ICT, logistiek en dienstverlening.

De bezoekers kunnen daarnaast informatie krijgen over opleidingen, omscholingen en dergelijke, van mbo en hbo tot vwo. Er zijn ook speednetwerksessies en flight tours. Daarbij maken deelnemers op een snelle en persoonlijke manier kennis met verschillende bedrijven en carrièremogelijkheden. Voor die onderdelen is aanmelden mogelijk via de website debanenmarkt.nl

Voor de reguliere markt is het niet nodig om je vooraf aan te melden of een cv mee te nemen. De banenmarkt op 10 september duurt van 11.00 tot 17.00 uur.