Duiker vindt gouden armband van oma terug in Meerstad

Foto via Recovery Divers

Luna verloor een gouden armband van haar oma toen ze, tijdens een stoeipartij van een boot in het Woldmeer bij Meerstad viel. Een duiker van Recovery Divers vond het sieraad afgelopen terug na een zoekactie.

Luna had aanvankelijk niet door dat ze de armband was kwijtgeraakt. Pas toen ze later op haar scooter zat, merkte ze dat het sieraad niet meer om haar pols zat. Ze zocht eerst zelf, maar tevergeefs.

Daarop schakelde ze een duiker van Recovery Divers in. Luna liet duiker Jochem vervolgens een video zien van het moment waarop ze overboord viel. Zo konden de duikers bepalen waar ze moesten zoeken. Alleen met zijn ogen vond Jochem niets tijdens een eerste duik. Daarna zocht de duiker met een metaaldetector en werkte het zoekgebied baan voor baan af.

Na lange tijd in het koude water deed de duiker nog één laatste poging en die was succesvol: zodra de armband boven water komt, is duidelijk dat de zoektocht is geslaagd. Voor Luna wacht nog wel een moeilijk gesprek, want ze moet haar moeder vertellen dat de gouden armband van haar oma verloren was. Gelukkig voor Luna wordt dat makkelijker nu de armband terug is.

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