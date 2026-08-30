Drukbezocht Zomerfeest op volkstuin Vinkhuizen: “Mensen verbazen zich over de groene oase die het hier is”

Het Zomerfeest werd druk bezocht. Foto: ingezonden

Het Zomerfeest bij volkstuinvereniging Golden Raand in Vinkhuizen is afgelopen weekend een groot succes geworden. Volgens Mennie Oosterhuis past de grote belangstelling in het huidige tijdsbeeld: de vereniging heeft nog steeds een flinke wachtlijst, waarbij opvalt dat er vooral veel jongere inwoners interesse hebben om groenten te gaan verbouwen.

Mennie, hoe is de dag gisteren verlopen?

“Het was echt een succes. Ergens is het altijd spannend als je zoiets organiseert, vooral als je ziet dat er op dezelfde dag meerdere activiteiten en evenementen in de stad plaatsvinden. Je wilt immers met niemand concurreren. Maar met zo’n 130 bezoekers kunnen we heel tevreden zijn. We weten het aantal heel precies omdat we hebben geturfd. Jammer was wel dat het weer niet volledig meewerkte door een paar flinke buien. Maar het gekke is dat zoiets de aanwezigen juist samenbrengt. Je hebt op dat moment hetzelfde probleem en op de een of andere manier verbroedert dat. Heel bijzonder.”

Op jullie dag was er van alles te doen, hè?

“Dat klopt. We hadden workshops waarin Anneline Mook liet zien hoe fermenteren en het maken van een groente-essence in zijn werk gaan. Zij demonstreerde bijvoorbeeld hoe je zelf zuurkool fermenteert. Het fermenteren van groenten is een natuurlijke manier om voedsel langer te bewaren met behulp van goede bacteriën, zoals melkzuurbacteriën. En als je dit met zuurkool kunt, kun je het ook met andere groenten. Voor deze demonstraties was veel belangstelling. Ook kon er meegedaan worden aan een workshop bloemschikken, waren er kinderactiviteiten en speelde een buurtgenote mooie vioolmuziek.”

En er kon geproefd worden van verschillende hapjes?

“Zeker! Veel van onze leden zijn thuis in de keuken bezig geweest om hapjes te maken die gisteren geproefd konden worden. Het ging om hapjes met producten die rechtstreeks op de tuin zijn gegroeid. Lokaler kan het dus eigenlijk niet. En ook leuk om te vertellen: Reinier Wortman was aanwezig. Reinier heeft een bekende kruidenwinkel aan de Kerklaan en heeft bij ons een tuin. Hij liet zien wat je allemaal met kruiden kunt doen.”

Hoe belangrijk is het organiseren van zo’n dag?

“Ik denk dat het effect van dit feest meerdere kanten opwerkt. Als volkstuinvereniging organiseren we vaker evenementen, maar met deze open dag geef je buurtbewoners echt de kans om eens binnen te lopen. Mensen uit Vinkhuizen, maar ook uit omliggende wijken als Paddepoel, Selwerd en De Held, kwamen kijken. Zij kregen een rondleiding over het complex en gingen in gesprek met tuinders. Dat leverde hele mooie gesprekken op.”

Wat waren de reacties van de bezoekers?

“Vooral verbazing. Verbazing dat er op steenworpafstand van het drukke stadsleven zo’n mooi stukje Groningen te vinden is. Een groene oase. Mensen vertelden dat ze er vaak genoeg langsfietsen, maar nooit in de gaten hadden dat dit volkstuincomplex hier ligt en dat het er zo mooi groen, vredig en rustig is. Men was echt blij verrast. Dat is toch prachtig?”

September staat voor de deur en dat betekent dat ook op de volkstuin het oogstseizoen is aangebroken. Is het een goed seizoen geweest?

“Niet direct. Het is simpelweg te droog geweest. Dat heb ik op mijn eigen tuin ook gemerkt. Zelf had ik met de bonen een goede opbrengst, maar dat was volledig te danken aan het juiste zaaimoment. Veel collega’s hebben te vroeg gezaaid. Het oude gezegde ‘een boon mag de meimaand niet zien’ ging dit jaar echt op. Eigenlijk moet je bonen pas rond 20 mei zaaien, omdat ze warme grond nodig hebben. Maar lastig was het zeker: ik heb al heel lang een moestuin, maar dit jaar heb ik voor het eerst de bonen water moeten geven. De boon is overigens een bijzondere peulvrucht: hij haalt voedingsstoffen uit de lucht en transporteert die naar de wortels om er stikstof op te slaan. Een hele interessante symbiose waarmee ze ook het overige bodemleven weer voeden.”

Maar er is bij veel tuinders dus ook flink wat mislukt?

“Het leven van een tuinder gaat nooit over rozen; elk jaar is er wel wat. Als we een nat voorjaar of een natte zomer hadden gehad, waren hordes slakken naar de tuin gekomen om zich te goed te doen aan al het lekkers. Alles staat of valt met de juiste timing. Een goede tuinder is eigenlijk een halve bioloog, natuurkundige en meteoroloog tegelijk. Je moet met heel veel facetten rekening houden, en dat maakt het juist zo leuk.”

Eerder vertelde je dat er een flinke wachtlijst is voor een tuin. Hoe staat het er nu voor?

“Die is iets korter geworden, maar nog altijd lang. Als je je nu aanmeldt, moet je ongeveer een jaar wachten. En dat past echt bij deze tijd. Tien jaar geleden was het beeld totaal andersom en hadden we grote moeite om voor alle tuinen een eigenaar te vinden. Tuinders namen toen uit noodzaak maar twee tuinen onder hun hoede. Nu is het omgekeerd en vragen we juist aan tuinders of ze een stukje willen inleveren. Er is echt iets veranderd: de interesse in gezond leven is enorm gegroeid en we zien dan ook een duidelijke toename van het aantal jonge mensen dat hier aan de slag wil.”

Vanwege het grote succes wordt er naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar weer een Zomerfeest gehouden.