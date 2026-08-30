Drakenbootrace bij Meerstad: “We laten vier boten tegelijk varen”

De Vikingen worden op de hielen gelezen door het team van 'Alcatraz Eiland'. Foto: Rieks Oijnhausen

Op het Woldmeer bij Meerstad vindt zondag 30 augustus de jaarlijkse Watersportdag plaats. Een van de hoogtepunten in het programma is de Drakenbootrace, die dit jaar voor de derde keer wordt gehouden en spectaculairder belooft te worden.

“De editie van dit jaar wordt extra spectaculair omdat we vier boten tegelijk laten varen”, vertelt Anneke Paapst van de organisatie. “In totaal hebben zich zestien teams aangemeld van elk zeven personen. Het wedstrijdschema is inmiddels rond. Toeschouwers en supporters zijn van harte welkom om de teams aan te moedigen vanaf de kant. Hoe meer mensen er staan, hoe leuker!”

Wat is een drakenbootrace?

De drakenbootrace is een eeuwenoude traditie die haar oorsprong meer dan 2.000 jaar geleden vindt in China. Oorspronkelijk werden de races gehouden als ritueel om de watergoden gunstig te stemmen en te bidden voor een goede oogst.

De karakteristieke smalle boten zijn versierd met een sierlijke drakenkop op de boeg en een staart aan de achterkant. Wat de sport uniek maakt, is de trommelaar die voorop zit: deze slaat het ritme aan waarop de roeiers hun slagen moeten afstemmen, terwijl de stuurman achterop de koers bepaalt.

“Vraagt om teamwork”

Dat de race best wat vraagt van de zestien teams, bleek wel uit de voorgaande edities. “Een drakenboot is volledig van hout en behoorlijk zwaar”, legt Paapst uit. “Het vergt veel energie om de boot in beweging te krijgen en het vraagt echt om teamwork.” Vorig jaar ging de winst na een spannende strijd naar het team ‘Watertuin Warriors’.

De Drakenbootrace begint zondag om 12.00 uur.