Dorkwerderbrug wederom geopend

Foto: Joris van Tweel

De Dorkwerderbrug ging donderdagmiddag weer open voor al het verkeer. Auto ‘s, fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken.

De brug over het Van Starkenborghkanaal werd afgelopen donderdag open gelaten na een storing. Door een defecte as in het ophefmechanisme hing een hijskabel slap, waardoor de brug en de slagbomen niet meer konden bewegen. De brug bleef in geopende stand staan, zodat de scheepvaart de brug kon blijven passeren.

De brug is al langere tijd een zorgenkindje voor Rijkswaterstaat. Het afgelopen jaar is de brug in totaal meer dan vijf maanden gesloten geweest voor wegverkeer.