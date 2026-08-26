Storing Dorkwerderbrug snel opgelost (update)

Foto: Joris van Tweel (archieffoto)

De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal stond woensdagmiddag urenlang open door een storing. Rond 22.30 uur was het probleem opgelost en kon de brug weer worden gebruikt.

Het brugdek ging, na een opening kort na 14.00 uur, niet meer omlaag. Daardoor kon autoverkeer de brug niet passeren. Ook voor de scheepvaart was de bediening van de brug tijdelijk niet beschikbaar vanwege herstelwerkzaamheden. Rond 22.30 uur was de storing verholpen.

De storing is de zoveelste problemen met de Dorkwerderbrug. Dinsdagmiddag werd de brug ook al enige tijd afgesloten na een storing. De brug heeft deze zomer vaker problemen gehad. Tijdens de hitteperiode eind juni had de Dorkwerderbrug meerdere keren last van de hoge temperaturen, waardoor het brugdek niet goed sloot.

Een paar dagen daarvoor zorgde een balansprobleem al voor een storing die drie dagen duurde. Ook was de brug van december tot en met april gestremd voor reparaties, nadat in december breuken waren ontdekt in oude staalkabels. Rijkswaterstaat ontdekte die schade na een aanvaring met een vrachtschip op een mistige ochtend, een maand eerder.