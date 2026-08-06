Dorkwerderbrug afgesloten door storing (update)

Foto: Joris van Tweel

De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal, tussen Aduard en Stad, is wederom afgesloten voor het autoverkeer en grotere schepen. Ook nu weer is er sprake van storing in het ophefmechanisme.

Er hing een hijskabel slap, misschien veroorzaakt door de wind, de kabel moet dan opnieuw gespannen worden. Vanwege de slappe kabel kunnen de brug en de slagbomen niet meer bewegen. Automobilisten kunnen de brug niet over; fietsers en voetgangers wel. Het scheepvaartverkeer is gestremd, behalve voor lage schepen die onder een dichte brug kunnen doorvaren.

Monteurs zijn bezig om het euvel op te lossen. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren.