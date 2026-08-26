Doorstart van Hasret horecazaken

De Döner horecazaken aan de Astraat en de Steenstilstraat blijven open. Curator Frank Omta van Yspeert Advocaten heeft overeenstemming bereikt over een doorstart van de ondernemingen van Hasret 1 B.V. en Hasret 2 B.V.

“Met de doorstart blijven twee vertrouwde horecalocaties van Hasret onderdeel van het Groningse straatbeeld,” aldus Omta. “Een deel van het personeel kan daarmee zijn baan behouden. Dat is een goed resultaat voor de werknemers en schuldeisers.” Hasret had ook te maken met een forse belastingschuld.

De rechter sprak eerder deze maand het faillissement uit over Hasret 1 en Hasret 2. Het derde filiaal aan de Oosterstraat valt niet onder het faillissement.