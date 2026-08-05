“Dönerzaak Hasret failliet verklaard”

Dönerzaak Hasret is failliet. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het heeft te maken met een forse schuld bij de belastingdienst.

De rechter sprak deze week het faillissement uit over Hasret 1 aan de Astraat en Hasret 2 aan de Steentilstraat. De curator meldt aan de krant dat het bankroet is aangevraagd door de Belastingdienst. Het derde filiaal aan de Oosterstraat valt niet onder het faillissement.

Volgens de curator is de zaak nog open en onderzoekt ze samen met de eigenaar de mogelijkheden om voorlopig open te blijven. De eigenaar zou ook graag door willen met Hasret.

Inclusief de bezorgers werken rond de vijftig mensen bij het eethuis. De curator en eigenaar onderzoeken of het mogelijk is om tegen de uitspraak in beroep te gaan of dat een doorstart mogelijk is.