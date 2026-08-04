Donar versterkt selectie met Amerikaanse forward Michael McCalister

Donar speelde eerder tegen Zwolle in de bekerfinale. Foto: Wouter van der Maden

De 23-jarige Michael McCalister speelt komend seizoen voor Donar. De Amerikaanse forward van 1,96 meter komt over van de Deense club Holbæk-Stenhus. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt.

McCalister, die werd geboren in Orlando, kan uit de voeten als shooting guard én als small forward. Binnen de selectie van Donar zal hij voornamelijk op die laatste positie worden ingezet. Voor de start van zijn profcarrière speelde McCalister vier seizoenen op NCAA Division II-niveau voor Embry-Riddle in Florida, waar hij in zijn laatste collegejaar gemiddeld 12,4 punten en 7,4 rebounds noteerde.

Holbæk-Stenhus

Afgelopen seizoen kwam de Amerikaan uit in de Deense Basketligaen voor Holbæk-Stenhus. Daar liet hij indrukwekkende cijfers noteren: gemiddeld 19,9 punten, 10,7 rebounds, 1,9 assists en 1,4 steals per wedstrijd. Daarnaast schoot hij 44,2 procent van zijn driepunters raak.

Coach Jason Dourisseau is erg blij met de komst van de veelzijdige Amerikaan: “Michael brengt lengte, atletisch vermogen en de verdedigende capaciteiten om een prima speler op de ‘drie’ te zijn. In de verdediging brengt hij precies waar we naar op zoek waren. Hij is daarnaast een prima rebounder, wat goed is voor de balans in het team.”

“Ik kan niet wachten om een positieve bijdrage te leveren”

Ook McCalister zelf kijkt uit naar zijn avontuur in MartiniPlaza: “Donar speelt altijd op een hoog niveau en de fanbase kent geen gelijke in de BNXT League. Ik kan niet wachten om een positieve bijdrage te leveren aan het team en aan de Donar-community.”

Met de komst van McCalister is de selectie van Donar voor het nieuwe seizoen nagenoeg compleet. In een later stadium worden nog twee spelers uit de eigen jeugdopleiding aan het eerste team toegevoegd. Donar speelt de eerste officiële wedstrijd van het seizoen op zaterdag 12 september; in de strijd om de Supercup neemt de ploeg het in Zwolle op tegen Landstede Hammers.