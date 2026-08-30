Donar opent oefenreeks met ruime zege, maar heeft het drie kwarten lastig

Donar speelde eerder tegen Zwolle in de bekerfinale. Foto: Wouter van der Maden

De basketballers van Donar zijn het nieuwe seizoen begonnen met een overwinning. In een goed gevulde sporthal in Wildervank werd Hot Pepper Heat met 109-82 verslagen. Toch ging de zege niet vanzelf: de tegenstander uit het Noord-Hollandse Zwanenburg bood drie kwarten lang flinke weerstand.

Zo’n vijfhonderd toeschouwers zagen hoe Donar het verrassend lastig had met de club die een niveau lager speelt. De Groningers stonden bij rust weliswaar voor (57-46), maar wisten de wedstrijd pas in het vierde en laatste kwart definitief te beslissen. Donar vond toen de vrije man een stuk makkelijker en liep via een sterke eindsprint (33-17 in het laatste kwart) uit naar een ruime score. Siem Uijtendaal zorgde met een benutte vrije worp voor het honderdste Groningse punt van de avond.

Nieuwbakken aanvoerder Bryan Antoine kroonde zichzelf tot topscorer van de avond. De 26-jarige Amerikaan, die overkwam van Den Helder Suns, was goed voor 27 punten en schoot onder meer zes driepunters raak. Kevon Godwin (21) en Jalen DeLoach (19) volgden op korte afstand.

Nog werk aan de winkel

Ondanks de ruime overwinning zag coach Jason Dourisseau dat er nog genoeg te verbeteren valt. Zo troefde de tegenstander Donar verrassend af bij de zogeheten ‘rebounds’ (het veroveren van de bal na een mislukte schotpoging). “Vandaag zag je wel iets van strijd, maar nog niet genoeg”, reageerde Dourisseau na afloop.

Daar komt bij dat de selectie nog niet compleet is. Michael McCalister en Dola Adebayo waren wel aanwezig in Wildervank, maar mogen nog niet in actie komen omdat hun werkvergunning nog niet rond is. Ook Aleksandre Merkviladze ontbrak. Vorige week werd bekend dat Donar de Georgiër aangetrokken heeft als vervanger van Jacob Crews, die twee weken geleden vanwege privéomstandigheden terugkeerde naar de Verenigde Staten. Merkviladze heeft op dit moment nog interlandverplichtingen met de Georgische nationale ploeg en sluit op een later moment aan in Groningen.

Volgende week wacht een nieuwe oefenwedstrijd. Zaterdagavond om 19.00 uur wordt er in Emmen gespeeld tegen het Belgische Kangoeroes Mechelen.