Donar neemt na nog geen maand alweer afscheid van nieuwe aanwinst vanwege privéomstandigheden

Foto via Donar

Jacob Crews vertrekt per direct bij Donar. Vanwege privéomstandigheden keert de 2 meter 3 lange forward terug naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse basketballer was nog geen maand in Groningen, waar hij eind juli werd aangekondigd als nieuwe kracht.

Meer details over de omstandigheden die Crews nopen huiswaarts te keren zijn niet bekendgemaakt. Volgens Donar is het vertrek van Crews in goed overleg gebeurd. Donar laten weten blij te zijn dat het vertrek van Crews slechts kort na zijn aankomst werd beslist, omdat er zo nog tijd is om een vervanger te zoeken in de aanloop naar het nieuwe basketbalseizoen.

Crews begon in 2020 met basketballen in de NCAA bij North Florida University. Na twee seizoenen stapte hij over naar Daytona State College. Via de University of Tennessee at Martin kwam hij in 2024 bij Missouri terecht. Afgelopen seizoen speelde de forward voor de Missouri Tigers in de NCAA. Donar zou voor Crews de eerste club zijn waar hij een echt profcontract tekende.