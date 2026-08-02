Donar haalt Amerikaanse ‘power forward’ Dola Adebayo voor eerste profavontuur

Donar speelde eerder tegen Zwolle in de bekerfinale. Foto: Wouter van der Maden

De basketballers van Donar hebben zich versterkt met Dola Adebayo. De 23-jarige en 2,03 meter lange Amerikaan komt over uit de Amerikaanse college-competitie (NCAA) en start in Groningen zijn professionele carrière. Hij tekent een contract voor één seizoen.

Adebayo speelt voornamelijk als power forward, maar kan ook als center uit de voeten. De in Florida geboren basketballer speelde in de NCAA eerst drie seizoenen voor de universiteit van Mount St. Mary’s in Maryland. Daar liet hij een gestage groei zien: waar hij in zijn eerste jaar gemiddeld 1,8 punten en 1 rebound per wedstrijd noteerde, groeide hij in zijn laatste seizoen uit tot vaste basisspeler met gemiddeld 13 punten en 7 rebounds per duel. Afgelopen jaar maakte hij de overstap naar de hoger aangeschreven George Mason-universiteit in Virginia, waar hij in ongeveer de helft van de wedstrijden in de basis startte.

“Groningen is de perfecte plek om mijn professionele carrière te beginnen”

“Na een gesprek met coach Dourisseau over het team, de fantastische fans en de stad Groningen, voelde Donar voor mij als de perfecte plaats om mijn professionele carrière te beginnen. Ik kijk er naar uit en kan niet wachten om aan de slag te gaan”, laat Adebayo weten. Ook coach Jason Dourisseau is content: “Met Dola hebben we onze lange mannen compleet, omdat hij zowel als power forward en als center uit de voeten kan. Hij heeft een prima schot en combineert dat met het atletisch vermogen dat we zoeken op deze positie.”

Met de komst van Adebayo is de selectie van Donar voor het nieuwe seizoen nagenoeg compleet.