DJ Mandiri draat 24 uur voor kinderen met kanker

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DJ Mandiri, oftewel Dennis Ezinga, gaat donderdag 27 augustus een bijzondere uitdaging aan: hij gaat 24 uur lang onafgebroken live draaien om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum.

Het wordt geen traditionele DJ-set op één locatie, maar een mobiele 24-uurs marathon door Groningen. Dennis verplaatst zich gedurende de dag en nacht lopend tussen verschillende locaties, terwijl de livestream op Twitch continu doorgaat.

Dennis begint om 09.00 uur in de binnenstad. Vanuit daar trekt hij met zijn mobiele DJ-set door de stad. Vanaf 12:00 uur vormt Wijck een tijdelijke uitvalsbasis. Na een middag in en rondom de stad gaat hij rond 18.00 uur lopend richting het Forum. Daar staat een DJ-set gepland en is er mogelijk ruimte voor een gastoptreden.

Later op de avond gaat de tocht verder naar Fixy aan de Oosterstraat, waar Dennis van ongeveer 21.30 uur tot 05.00 uur vanuit de club draait. Tijdens het ochtendgloren loopt hij richting Fernweh aan het Wouter van Doeverenplein, waar de laatste uren plaatsvinden tijdens een ochtendrave. Vrijdag 28 augustus om 09.00 uur zit de uitdaging erop.

Met zijn 24-uurs actie wil Dennis aandacht vragen voor kinderen die met kanker te maken krijgen. Hij wil zoveel mogelijk geld ophalen voor het Prinses Máxima Centrum. De volledige actie wordt live uitgezonden via Twitch. Op verschillende locaties staat ook een photobooth van Oasebooth. Bezoekers kunnen voor 5 euro een foto maken. Het grootste gedeelte van de opbrengst hiervan gaat naar het goede doel.