Dit broodje, bedacht door leerlingen van de Haydnschool, ligt sinds deze week in de supermarkt

Foto via Maripaan Groep

Leerlingen uit groep 7 van OBS Joseph Haydn in Helpman hebben een eigen broodje ontwikkeld voor de supermarkt van Jumbo in Euroborg. Het ‘Broodje Uitsmijter’ ligt sinds maandag in de winkel.

De leerlingen deden mee aan Expeditie SuperIDee van stichting AdoptIDee, een project waarbij kinderen en ondernemers samen aan de slag gaan om creatieve oplossingen te bedenken voor bedrijfsvraagstukken. De leerlingen van de Haydnschool gingen daarvoor naar de supermarkt in de Euroborg, met als opdracht om een nieuw belegd broodje te bedenken. Niet alleen een recept was daarbij belangrijk, want de kinderen moesten ook nadenken over animo en de prijs voor hun broodje. Ook moest het broodje simpel genoeg te bereiden zijn voor het supermarktpersoneel.

‘Broodje met gebakken ei hadden we nog niet’

Voor de zomervakantie werd al bekend dat de Jumbo het ‘Broodje Uitsmijter’ (een rijk belegd broodje met gebakken ei) had gekozen als het winnende product. Sinds afgelopen maandag ligt het broodje in de verskeuken van de Jumbo in de Euroborg.

“We waren onder de indruk van de originaliteit en het enthousiasme van de leerlingen. Een broodje met gebakken ei hadden we nog niet in het assortiment”, zegt Pam, de keukenchef van de Jumbo Foodmarkt. “We vinden het geweldig dat we dit broodje nu daadwerkelijk aan onze klanten kunnen aanbieden en hopen dat het een groot succes wordt.”

‘Kers op de taart voor onze leerlingen’

“De leerlingen hebben met ontzettend veel enthousiasme aan deze opdracht gewerkt”, vertelt juf Maaike, docent van groep 7 op OBS Joseph Haydn. “Het was mooi om te zien hoe ze ongeremd creatief bezig konden zijn en tegelijkertijd leerden nadenken over productontwikkeling, prijsstelling en marketing. Dat hun idee nu echt in de verkoop gaat, is de kers op de taart.”

Dat is volgens Willeke van AdoptIDee precies de bedoeling van de Expeditie SuperIDee: ‘werkgevers en werknemers van de toekomst op een speelse manier samenbrengen. “Voor kinderen is er niets mooier dan ontdekken dat hun idee er echt toe doet. Dit project laat zien dat leerlingen, wanneer je ze uitdaagt, met verrassende en waardevolle ideeën kunnen komen.”