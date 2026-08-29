Districtsbeker: Nederlaag Be Quick, remise Velocitas, winst voor tweedeklassers

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Eerste klasser Be Quick 1887 verloor zaterdag de eerste wedstrijd van de poulefase in de districtsbeker. Competitiegenoot Velocitas 1897 speelde gelijk. De tweedeklassers Oranje Nassau, Gorecht en Groen Geel wonnen allemaal.

Velocitas speelde thuis ternauwernood gelijk tegen tweedeklasser Winsum. Het werd 2-2; De gelijkmaker viel in blessuretijd.

Be Quick ging in Drenthe met 1-0 onderuit tegen tweedeklasser Noordscheschut. In dezelfde poule won Oranje Nassau in Coevorden met 1-0 van tweedeklasser Raptim.

Gorecht en Groen Geel maakten er een doelpuntenfeest van. Groen Geel won thuis met 6-4 van tweedeklasser WKE-16 uit Emmen. In Haren had Gorecht ook een tegenstander uit Emmen. Tweedeklasser Drenthina werd met 5-2 geklopt.

Zondag spelen de tweedeklassers Forward en GRC Groningen nog tegen elkaar. In de poules met eerste en tweedeklassers gaan de eerste twee door.

In de groepen met derdeklassers en lager is dat er maar één. Er waren enkele opvallende uitslagen. Zo won derdeklasser FC Lewenborg met 9-1 bij Mamio, dat een klasse lager speelt. Helpman haalde thuis met 6-0 uit tegen vierdeklasser Fit Boys uit Beilen. Potetos keerde weer met een standaardelftal terug en verloor het sportpark Het Noorden onderonsje met 5-2 van VV Groningen.