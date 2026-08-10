Dinsdag zonnig met 22 graden, later in de week warmer

Foto: Joris van Tweel

De temperaturen lopen geleidelijk weer op. Na een wisselvallige maandag met een dikke plensbui, zon en bewolking, gaat de zon het weerbeeld domineren. Gedurende de week kunnen de temperaturen oplopen tot 33 graden, waarna het weer wat frisser wordt.

Dinsdag wordt het zonnig met een maximumtemperatuur van 21 graden. Er staat een matige wind uit noordwestelijke richting. Let wel op: de uv-straling is flink, dus je kunt snel verbranden ook al voelt de zon misschien niet heel warm.

Woensdag wordt het ietsje warmer met 25 graden. Het wordt zonnig en er staat een matige wind uit oostelijke richting. Gedurende de avond daalt de temperatuur van 20 naar 13 graden als minimumtemperatuur.

Donderdag maakt het kwik een sprongetje. Met geen wolkje aan de lucht wordt het 32 graden met een zwakke zuidoostelijke wind. Ook ’s avonds is het nog warm: zo’n 26 graden.

Vrijdag wordt de warmste dag van de week met een maximumtemperatuur van 33 graden. De luchtvochtigheid is hoog, wat de hoge temperaturen nog warmer doen aanvoelen. Er staan een zuidwestelijke wind die hopelijk af en toe voor een briesje zorgt, maar grote kans dat de wind warme lucht blaast.

Houd voor weekendweer de website van OOG in de gaten.