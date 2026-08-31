Dinsdag zo goed als droog weer

Foto: Lars Faber

De komende dagen is het wisselend bewolkt. De wind waait het stevig door, met temperaturen boven de 20 graden.

Door Johan Kamphuis

Na het wegtrekken van een laatste buitje in de vroege ochtend blijft het dinsdag droog. Het is wisselend bewolkt en het wordt bij een matige tot vrij krachtige westenwind, kracht 4 tot 5, 21 of 22 graden.

In de nacht naar woensdag minima rond 15 graden. Woensdag en donderdag is het overwegend of helemaal droog. Met af en toe zon wordt het 20 tot 22 graden en vooral donderdag waait het stevig.

Voor de vooruitzichten: kijk op de weerpagina of luister naar het weerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow om 8.50 uur.