Dinsdag tropisch warm met temperaturen tot 33 graden

Foto: Erick Bakker

Het wordt heet. Volgens de zonkrachtmeter van het Huidfonds is de uv-straling dinsdag erg sterk in Groningen en dat betekent: goed insmeren. Drink genoeg water, vermijd de hitte op het heetst van de dag en vooral: geniet van de zomer.

“Dinsdag is het tropisch met 33 graden als maximumtemperatuur. Er is veel zon, al ontstaan er in de middag stapelwolken. Dan is er een kleine kans op een onweersbui, in de avond neemt die nog wat toe. De zuidwestenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht is het zwoel met minimatemperaturen rond 18 graden.

Woensdag is het tropische weer verdreven, maar is het met 27 graden als maximumtemperatuur zeer warm. Er zijn zonnige perioden, afgewisseld door stapelwolken bij een matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht zijn er minimatemperaturen rond 16 graden.

Donderdag is het zeer warme weer verdwenen. Het wordt 22 tot 22 graden en wolkenvelden bepalen het weerbeeld. Vrijdag zijn de veranderingen klein maar tijdens het weekend zou het wel eens opnieuw warmer kunnen worden.

Meer daarover is te lezen op de weerpagina en te beluisteren bij het weerpraatje om 8:50 bij de OOG/Ochtendshow.”