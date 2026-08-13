Dignis start behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Zorgorganisatie Dignis sluit zich per 1 oktober aan bij de Hersenz Coöperatie. Digins biedt dan het behandelprogramma Hersenz aan in Groningen en Noord-Drenthe. Daarmee wordt het behandelprogramma voor mensen met NAH en hun naasten in de chronische fase weer beschikbaar in deze regio.

Niet-aangeboren hersenletsel heeft vaak een blijvende impact op het dagelijks leven. Na een beroerte, ongeval of andere hersenaandoening volgt regelmatig een periode van behandeling of revalidatie. Eenmaal thuis blijkt vaak pas hoe groot de gevolgen zijn. Mensen kunnen te maken krijgen met vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, overprikkeling, veranderingen in gedrag of moeite met communiceren. Ook voor naasten heeft hersenletsel vaak grote gevolgen.

Ludolf Meijer, programmamanager Dignis: “Deze samenwerking biedt veel mogelijkheden voor mensen in Groningen en Noord-Drenthe die leven met de gevolgen van hersenletsel. Door aan te sluiten bij Hersenz kunnen we onze expertise verder versterken en cliënten en hun naasten nog beter ondersteunen.”

Het behandelprogramma Hersenz is interdisciplinair en bestaat uit een combinatie van individuele begeleiding, groepsbehandeling, cognitieve training, fysiotherapie en psychomotorische therapie. Gespecialiseerde behandelaren werken samen met deelnemers en hun naasten aan doelen die aansluiten bij het dagelijks leven.

De Hersenz Coöperatie is een landelijk samenwerkingsverband van twaalf zorgorganisaties die het behandelprogramma Hersenz aanbieden. Dignis biedt tijdelijke en langdurige zorg, behandeling en begeleiding aan mensen die dat nodig hebben. Dit doen ze bij de mensen thuis en als dat niet meer lukt in één van de locaties.