Digitale borden laten zien hoeveel fietsers gebruikmaken van doorfietsroutes

Foto: provincie Groningen

Hoeveel fietsers maken dagelijks gebruik van de doorfietsroutes rond de stad Groningen? Dat is vanaf deze week live te zien op digitale displayborden die langs het fietspad te vinden zijn.

De fietsentellers zijn geplaatst langs de doorfietsroutes naar Roden (geopend in 2021) en Winsum (officieel in gebruik sinds april vorig jaar). “De tellers houden op het scherm bij hoeveel fietsers er die week al zijn gepasseerd”, meldt de provincie Groningen.

Automobilisten inspireren

De borden blijven vijf weken staan. “Ze zijn bewust neergezet op plekken waar ze niet alleen voor fietsers, maar ook voor automobilisten goed zichtbaar zijn op de nabijgelegen provinciale weg”, legt de provincie uit. “Ze tellen de fietsers in één rijrichting. Daarmee willen we laten zien hoeveel mensen al kiezen voor de fiets, in de hoop automobilisten te inspireren dat ook te doen.”

Pilot voor beleid

De actie is een pilot binnen de bredere campagne ‘Doorfietsroutes’, die zich richt op forenzen die dicht bij zo’n snelle fietsverbinding wonen of werken. Naast de motivatie voor de weggebruiker levert het initiatief nuttige data op. “Deze metingen geven ons waardevol inzicht in de exacte fietsbewegingen, wat belangrijke informatie is voor ons toekomstige fietsbeleid.”

Doorfietsroutes zijn extra brede, strak geasfalteerde fietspaden die de stad Groningen verbinden met omliggende dorpen. Fietsers hebben er zoveel mogelijk voorrang, weinig verkeerslichten en hebben ruim de gelegenheid om in te halen. Naast Roden en Winsum liggen er in de regio onder meer al doorfietsroutes naar Zuidhorn, Ten Boer en Bedum.