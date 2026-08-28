Deze tien titels maken kans op de prijzen voor het beste Groninger boek van dit jaar

Foto: Jasper Bolderdijk

De shortlist voor het Beste Groninger Boek 2026 is bekend. Tien boeken maken kans op de prijs: vijf in de categorie fictie en vijf in de categorie non-fictie.

Dit jaar kreeg de jury 51 inzendingen. Voor de categorie fictie stuurden uitgevers 25 boeken in. De shortlist bestaat uit Een grillig soort grind van Ine Boermans, Gras van Mathijs Deen, Demarcaties van Michael ter Maat, Wat is goed leven? Socrates en het belangrijkste van Barbara Stok en De violist van Ingrid de Vries. Uit de 26 inzendingen in de categorie koos de jury De puber en de pedagoog van Mineke van Essen en Sanne Parlevliet, Menkemaborg | Kasteel op de klei van Martin Hillenga, Vlucht of avontuur van Rob de Kam, Ik denk dat ik ben van Coen Simon en Angstaanjagend normaal van Alette Smeulers.

De jury bestond dit jaar uit schrijver, journalist en documentairemaker Lejo Siepe, theatermaker en journalist Alice Faber, fotograaf Anita Oosterloo, dichter en organisator Ruth Ruijgers en schrijver en coördinator van de Schrijversvakschool Groningen Vincent Kortmann. Naast de juryprijs komt er ook een Boekenclubprijs. Leesclubs in de provincie Groningen gaan de tien genomineerde boeken lezen en bespreken. Het boek dat zij het beste vinden, krijgt deze prijs.

De winnaars voor zowel fictie als non-fictie worden op donderdag 8 oktober bekendgemaakt tijdens het Beste Groninger Boekenfeest in Forum Groningen. Het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 georganiseerd door NOORDWOORD, samen met Forum Groningen.