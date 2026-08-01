Crowdfundingsactie voor gedupeerde drumfanfare Avanti na inbraak: “Schade loopt in de duizenden euro’s”

Drumfanfare Avanti Oosterpark. Foto: Casper Slotboom

Drumfanfare Avanti uit Groningen is slachtoffer geworden van een inbraak. Daarbij is flinke materiële schade ontstaan in de oefen- en ontmoetingsruimte aan de Oliemuldersweg in de Oosterparkwijk. De band is een crowdfundingsactie gestart om een beveiligingssysteem aan te kunnen schaffen waarmee toekomstige inbraken moeten worden voorkomen.

“Het is momenteel zomervakantie en daardoor zijn er geen repetities en lessen”, vertelt Betsie Hoving van Avanti. “We zitten echter in een ruimte die ook gebruikt wordt door andere verenigingen. Afgelopen weekend kwam een van die verenigingen langs en het eerste wat opviel was dat het hek openstond. De afspraak is dat dit hek gesloten wordt, maar goed: zoiets kan een keer vergeten worden. Die persoon heeft vervolgens de deur geopend en eenmaal binnen bleek de deur van onze bestuurskamer, die op slot zat, met bruut geweld te zijn opengemaakt. Dat geldt ook voor andere deuren. Voor zover wij nu weten, is er niets gestolen: de instrumenten zijn er nog en ook andere belangrijke spullen zijn onaangeroerd gebleven. Wel is er wat wisselgeld meegenomen dat we bij het afrekenen van de bar gebruiken.”

Afgelopen jaren waren niet makkelijk

Voor de vereniging is de schade extra zuur omdat de afgelopen jaren al niet makkelijk zijn geweest. “Tijdens de coronacrisis mochten we geen muziek maken en niet repeteren. De maatregelen om het virus onder de duim te houden waren behoorlijk streng. Ook veel optredens gingen in die tijd niet door, waardoor we financieel hebben moeten interen. In die periode zijn er ook leden gestopt. Zij zijn aan de slag gegaan met andere hobby’s. Ondertussen verbleven we in een oud pand aan het Damsterdiep. Dankzij een goede deal met de gemeente konden we vorig jaar april verhuizen naar de Oliemuldersweg. Dit pand hebben we helemaal opgeknapt: er is geschilderd, er ligt een nieuwe vloer en een nieuw plafond, en het gebouw is geïsoleerd.”

Omdat de ruimte ook door andere verenigingen wordt gebruikt, zijn er opslagruimtes gemaakt. “We zijn nu bezig met de laatste stap: het aanbrengen van nieuwe kunststofkozijnen. Begin dit jaar hebben we de deuren al kunnen vervangen door kunststofexemplaren met goed hang- en sluitwerk. De ramen worden in oktober aangepakt. En dan kun je zeggen: waarom is niet alles in één keer gedaan? Maar dat lukt ons als kleine vereniging simpelweg niet. We maken overal potjes voor. We willen immers ook nieuwe muziekstukken kunnen aankopen. En je zit met het onderhoud van instrumenten en uniformen. Je pakt iets op zodra er financiële ruimte voor is.”

Crowdfundingsactie

Om de beveiliging nu in een versnelling te brengen, is er een crowdfundingsactie opgestart. “Van zulke acties hadden we vaker gehoord. Dan denk je: is dat niet ook iets voor ons? Als bestuur zijn we ons daarin gaan verdiepen en inmiddels staat de actie online. Het doel is om 3.500 euro op te halen, waarvan er al 890 euro binnen is. Met dit geld willen we de beveiliging op orde brengen en een alarmsysteem aanschaffen. Door de inbraak loopt de materiële schade in de duizenden euro’s. Met een goed beveiligingssysteem hopen we dit in de toekomst te voorkomen, want ons geld geven we liever uit aan dat waar we echt goed in zijn: muziek maken.”

Drumfanfare Avanti werd opgericht in 1959 en vierde in 2019 haar zestigjarig bestaan. Aanvankelijk begon het gezelschap als drumband, maar later groeide men door naar een volwaardige drumfanfare met koperblazers en slagwerk. “We zijn een kleine vereniging met op dit moment twintig actieve leden. Sinds de herfst van 2023 hebben we een nieuw en jong bestuur dat zonnig naar de toekomst kijkt. We zien veel mogelijkheden om mooie muziek te maken, waarbij we voor concerten bijvoorbeeld ook samenwerken met Gruno’s Postharmonie. Maar dan helpen zulke nare gebeurtenissen natuurlijk niet.” De vereniging heeft aangifte gedaan bij de politie van de diefstal.

De link naar de crowdfundingsactie vind je op deze pagina.

Verslaggever Casper Slotboom maakte in 2019 een reportage over het zestigjarig bestaan van Avanti: