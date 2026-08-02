Coniferen vatten vlam achter woning aan Aldebaranstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een woning aan de Aldebaranstraat in de wijk Paddepoel heeft zondagmiddag een aantal coniferen vlam gevat. De brand woedde aan de achterzijde van het pand. Bij het incident raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 13.50 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. Omdat de vlammen snel om zich heen grepen en de woning bedreigden, werd er al snel opgeschaald. Hierop werden een tweede tankautospuit en een hoogwerker gealarmeerd.

“De laatste twee voertuigen zijn uiteindelijk niet ter plaatse geweest”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “De brandweerlieden van de post Vinkhuizen waren snel aanwezig en wisten het vuur, dat aan de achterzijde via de Siriusstraat goed te bereiken was, snel onder controle te brengen. Ook de bewoner was zelf al gestart met bluswerkzaamheden.”

Ondanks de snelle inzet zijn de coniferen beschadigd geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend; daar wordt onderzoek naar gedaan.