Condoleanceboek op Stadhuis en online voor overleden oud-burgemeester Jacques Wallage

Foto via Gemeente Groningen

Naast een online condoleanceregister ligt sinds maandagochtend ook een condoleanceboek op het Stadhuis voor Jacques Wallage, de oud-burgemeester van Groningen die afgelopen woensdag op 79-jarige leeftijd overleed.

Burgemeester Roelien Kamminga schreef maandagochtend als eerste een boodschap in het fysieke condoleanceboek. “We zijn diep geraakt door het overlijden van Jacques Wallage”, stelt Kamminga daarover op Instagram. In het condoleanceboek schreef de huidige burgemeester: “Gecondoleerd met dit grote verlies. Jacques heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op iedereen die hij trof en zeker op de gemeente Groningen en haar inwoners.”

Het register op het Stadhuis kan tot en met aanstaande vrijdag getekend worden. Afgelopen vrijdag kwamen de eerste herinneringen en anekdotes al binnen via het online condoleanceregister.

Wallage werd in 1946 geboren in Apeldoorn, maar groeide op in Groningen. In de jaren 1970 was hij wethouder van onderwijs en cultuur en later ook van onderwijs en verkeer. Van 1998 tot 2009 was Wallage burgemeester van Groningen. Hij stond bekend als een bevlogen en toegankelijke burgemeester met een groot hart voor de stad en haar inwoners. Ook na zijn burgemeesterschap bleef Wallage betrokken bij Groningen, de inwoners en de politiek.

OOG maakte vrijdag een uitgebreid ‘in memoriam’ over Wallage. Dit uitgebreide artikel is hier te lezen. De bijbehorende reportage kijk je hieronder: