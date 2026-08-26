Code geel voor Groningen vanwege kans op onweersbuien

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In de provincie Groningen kunnen in de nacht van donderdag op vrijdag stevige onweersbuien voorkomen. Het KNMI heeft vanwege de verwachte buien code geel afgegeven voor de hele provincie.

De waarschuwing geldt vanaf 01.00 uur: “Donderdagavond neemt in het zuiden van het land de kans op onweersbuien toe”, vertelt het KNMI. “De buien trekken noordwaarts en verlaten het Noorden van het land aan het einde van de nacht. Bij de buien is kans op hagelstenen tot 2 centimeter groot, windstoten tot zo’n 60 kilometer per uur en veel neerslag in korte tijd. Lokaal kan er tussen de 20 en 40 millimeter regen vallen, wat tot kortstondige wateroverlast kan leiden. Aan het einde van de nacht verlaat het slechte weer het noorden van het land.”

Code geel voor Groningen geldt tot vrijdagochtend 06.00 uur. Niet alleen Groningen krijgt met de buien te maken: code geel geldt in de nacht van donderdag op vrijdag voor het hele land, inclusief het Wadden- en IJsselmeergebied.