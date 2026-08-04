Code geel en Nationaal Hitteplan verlengd tot woensdagochtend

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Het KNMI heeft de waarschuwing code geel voor de provincie Groningen verlengd tot woensdagochtend 08.00 uur vanwege de aanhoudende hitte. Ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM blijft tot dat tijdstip van kracht voor het hele land.

De waarschuwingen waren oorspronkelijk geldig tot dinsdagmiddag, maar zijn verlengd omdat het warme weer langer aanhoudt. Later op dinsdag, vanaf de namiddag tot laat in de avond, kunnen verspreid regen- en onweersbuien ontstaan. Daarbij waait een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Die brengen enige verkoeling, maar in de nacht klaart het weer op en daarom koelt het slechts af tot ongeveer 18 graden.

Het Nationaal Hitteplan is een waarschuwingssysteem van het RIVM. Het is bedoeld voor onder meer zorginstellingen, huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers, zodat ze extra aandacht kunnen besteden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen.

Woensdag is de ergste hitte verdwenen. Het wordt dan nog altijd zomers warm met 26 of 27 graden. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht naar donderdag daalt de temperatuur naar 15 tot 16 graden, waardoor het koeler is dan tijdens de voorgaande nachten.