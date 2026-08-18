Coalitiefracties wil duidelijkheid over mogelijke verkeersmaatregelen Bornholmstraat en Verlengde Hereweg na dodelijke ongelukken

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De raadsfracties van de ChristenUnie en Partij voor de Dieren willen weten wat de gemeente Groningen gaat doen om de Bornholmstraat en de Verlengde Hereweg veiliger te maken na de twee dodelijke verkeersongelukken van vorige week.

Op de kruising van de Bornholmstraat en Antwerpenweg kwam vorige week dinsdag een fietser in botsing met een personenauto. De 60-jarige wielrijder kwam daardoor om het leven. Op de Verlengde Hereweg overleed vrijdag een 81-jarige vrouw, nadat ze op een zebrapad werd aangereden door een vuilniswagen.

De gemeente wacht de uitkomsten van het politieonderzoek in beide zaken af voordat er wordt nagedacht over maatregelen. Begrijpelijk, stellen de twee fracties. Maar met name het ongeluk op de Bornholmstraat wakkerde bij de lokale bedrijvenvereniging het gevoel aan dat er al veel langer iets mis is met de verkeerssituatie in de straat. Vorig jaar rukte er achttien keer een ambulance uit naar de Bornholmstraat vanwege een ongeluk met (mogelijk) letsel. Volgens onder meer de bedrijvenvereniging Zuidoost en een verkeerspsycholoog zorgt de brede weg ervoor dat automobilisten sneller gaan rijden en daardoor mogelijk fietsers en voetgangers over het hoofd zien.

De twee fracties willen nu weten of de gemeente mogelijkheden ziet om de Bornholmstraat op korte of lange termijn veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Ook willen de partijen weten of bedrijventerreinen (zoals rond de Bornholmstraat) voldoende aandacht krijgen in het verkeersveiligheidsbeleid. Het plan om wegen van 50 naar 30 kilometer per uur te brengen, richt zich volgens hen maar beperkt op bedrijventerreinen.

Daarnaast willen de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren weten of zebrapaden bij de Helper Kerkstraat en Emmastraat veilig genoeg zijn. Op dat deel van de weg komen fietsers, voetgangers en autoverkeer samen, terwijl de weg een maximumsnelheid heeft van 50 kilometer per uur als doorgaande route door Helpman. Volgens de fracties is de situatie hier mogelijk niet meer berekend op de veranderde hoeveelheid verkeer na de voltooiing van de nieuwe zuidelijke ringweg.