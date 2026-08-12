CDA ziet overlast door daklozen en dealers zich snel verplaatsen door Stad, fractie vraagt om permanente aanpak

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De overlast door drugsgebruik, drugsdealen en mensen met onbegrepen gedrag verplaatst zich door de binnenstad van Groningen. Dat concludeert de raadsfractie van het CDA, nadat burgemeester Kamminga de afgelopen maanden meermaals ingreep op ‘hotspots’ met overlast. Raadslid Izaäk van Jaarsveld (CDA) stelt dat het ingrijpen werkt, maar slechts zorgt voor nieuwe plekken waar overlast ontstaat. De partij wil daarom een bredere, permanente aanpak.

In de maanden voor de zomervakantie sloot burgemeester Kamminga onder meer het grasveld bij de Spilsluizen af met hekken vanwege aanhoudende overlast door drugsgebruikers en dealers. De overlast verplaatste zich daarna snel naar onder meer het Martinikerkhof. Nadat handhavers vaker optraden tegen de overlast aldaar, verplaatste het probleem zich volgens het CDA opnieuw. Het Martinikerkhof werd afgewisseld met onder meer de blauwe bankjes aan de Oosterhaven, het Stadsstrand en de Westerhaven.

Het CDA stelt woensdag schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur over de situatie. Van Jaarsveld laat weten de inzet van boa’s, beveiligers en de burgemeester te waarderen, want de maatregelen van de afgelopen weken hadden zichtbaar effect. Maar de pakkans van drugsdealers moet desondanks omhoog en daarom vraagt Van Jaarsveld zich af of tijdelijk cameratoezicht op het Martinikerkhof kan helpen om dealers niet alleen te voorzien van ‘dossiers’, maar ook te betrappen op harde strafbaarheden. Daarnaast zou de burgemeester er volgens Van Jaarsveld goed aan doen om de dealers en junks nu ook snel en op dezelfde manier aan te pakken bij de blauwe bankjes, het Stadsstrand en bij de Westerhaven.

Zoeken naar permanente oplossingen

Hoewel het CDA de hardere aanpak van de burgemeester ziet als iets goeds, twijfelt de fractie wel aan hoeveel permanent soelaas het ingrijpen biedt. Van Jaarsveld koppelt de problemen aan een bredere ontwikkeling in het straatbeeld: een groei van het aantal mensen met onbegrepen gedrag en zichtbare en verborgen dakloosheid.

Het CDA wil daarom niet alleen inzetten op handhaving, maar ook op het terugdringen van dakloosheid. De partij ziet mogelijkheden voor een Groningse variant van het zogenoemde Embassy Village in Manchester. Daar werden kleine studio’s gekoppeld aan werk en begeleiding voor dak- en thuisloze inwoners. Daarom wil het CDA onderzoeken of Groningen tijdelijk veel kleinere woningen voor dak- en thuisloze mensen kan bouwen. Deze woningen zouden later kunnen worden samengevoegd tot woningen van normale grootte als de woningnood afneemt.

Verder wil het CDA meer aandacht voor dak- en thuisloze jongeren die geen steun van hun ouders krijgen, maar door de jongerennorm toch een lagere uitkering ontvangen. Tot slot stelt Van Jaarsveld de ondersteuning van zogenoemde zelfredzame dak- en thuisloze inwoners aan de orde. Het CDA wil dat duidelijk wordt of deze groep in Groningen voldoende wordt geholpen en hoe de ondersteuning verschilt van die voor mensen die niet zelfredzaam zijn.