Buurt ziet voorbode van verhuizing dagopvang daklozen: ‘Junks poepen in holtes van monumentale boom’

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Buurtbewoners rond het Nieuwe Kerkhof zeggen nu al te kunnen zien welke overlast ze vanaf 1 mei volgend jaar te wachten staat als de dagopvang voor daklozen naar de Nieuwe Boteringestraat verhuist. Rond een monumentale boom bij de kerk wordt volgens bewonersvereniging Samen voor de Buurt nu al openlijk drugs gebruikt en gedeald en slapen er regelmatig mensen, nadat ze door gemeentelijk ingrijpen van andere locaties zijn weggejaagd.

Een oud kantoorpand aan de Nieuwe Boteringestraat wordt momenteel verbouwd voor de nieuwe dagopvang. De opvang verhuist van de Spilsluizen naar het pand en moet volgend jaar op de nieuwe plek openen. Tot die tijd blijft de ‘oude’ opvang aan de Spilsluizen open. In de maanden voor de zomervakantie sloot burgemeester Kamminga onder meer het grasveld bij de Spilsluizen af met hekken vanwege aanhoudende overlast door drugsgebruikers en dealers.

De overlast verplaatste zich daarna snel naar onder meer het Martinikerkhof. Nadat handhavers op deze plek vaker optraden tegen de overlast, verplaatste het probleem zich opnieuw. De daklozen, junks en dealers verhuisden van het Martinikerkhof naar onder meer de blauwe bankjes aan de Oosterhaven, het Stadsstrand, de Westerhaven en dus ook het grasveld bij de Nieuwe Kerk. Volgens Samen voor de Buurt ontstaat rond de boom tegenover de Nieuwe Boteringestraat sinds enkele dagen een nieuwe slaap- en verzamelplek.

‘Niet naar de foto’s kijken als je nog niet gegeten hebt’

“Op dit moment staan er onder de grote boom tegenover de Nieuwe Boteringestraat 28 vijf mensen openlijk te dealen en te gebruiken”, vertelt een buurtbewoner. “Ook slapen daar sinds kort regelmatig mensen die de holtes in de monumentale boom gebruiken om in te poepen en te plassen”, zegt een woordvoerder van Samen voor de Buurt. “Daar spelen kinderen. Ze stoppen hun handjes in die holtes.”

“Het is duidelijk dat afgelopen dagen rondom de boom een nieuwe slaap- en verzamelplaats aan het ontstaan is”, vervolgt de buurtbewoner. “En zo in het volle zicht, zonder enige gêne, in het openbaar dealen, dat zegt alles. Voor handhaving wordt niet gevreesd. We kijken toe en staan machteloos”

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‘Nog geen handhaver gezien’

De bewonersgroep bracht gisteren samen met andere buurtbewoners een bezoek aan de dagopvang aan de Spilsluizen. Daar spraken ze met de regiomanager van het Leger des Heils, een projectleider van de gemeente en de locatiemanager. De buurtbewoners maken zich vooral zorgen over het gebrek aan handhaving.

Volgens de groep bewoners worden meldingen gedaan bij het Leger des Heils (de daklozen komen volgens de bewoners uit de opvang aan de Spilsluizen) en de gemeente, maar is er nog geen handhaver gezien. Het Leger des Heils stelt volgens de Samen voor de Buurt dat niet alle overlast afkomstig is van bezoekers van de opvang.

Desalniettemin vindt Samen voor de Buurt de huidige opvang wel indirect verantwoordelijk door de aanzuigende werking op dealers en verslaafden: “Het Leger des Heils laat geen bezoekers binnen die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn, bijvoorbeeld doordat ze onder invloed zijn van drugs of alcohol. Wij hebben gevraagd of het verantwoord is om deze mensen vervolgens terug de buurt in te sturen. Zijn deze bezoekers dan niet ook een gevaar voor bewoners in de buurt?”

Waterbedeffect

Volgens Samen voor de Buurt kwam daar geen antwoord op. De groep omwonenden stelt dat mensen die buiten de opvang verblijven onder de openbare orde vallen (de gemeente en de politie) en dat er volgens de bewoners te weinig handhavers zijn. De buurt is het er daarnaast over eens: dit probleem is ontstaan door de hekken rond het grasveld bij de Spilsluizen. De overlast heeft zich verplaatst: “Het bekende waterbedeffect. Benieuwd wat er gebeurt als het hek weg is”, besluit de woordvoerder van Samen voor de Buurt, die met de vereniging nog wacht op de uitspraak in hoger beroep over de geplande verhuizing. Daarover wordt in september meer duidelijk