Burgemeester verdedigt ingrijpen bij Handig in de Buurt: “Niet alles kan zomaar in de openbare ruimte”

De spullen worden afgevoerd. Foto: ingezonden

Stichting Handig in de Buurt aan de Almastraat gebruikte de openbare ruimte voor doeleinden waar deze niet voor geschikt is. Dat zegt burgemeester Roelien Kamminga (VVD) in reactie op raadsvragen. Het college ziet dan ook geen aanleiding om te onderzoeken of de gemeente bij het verwijderen van eigendommen van de stichting zorgvuldiger had kunnen handelen.

De burgemeester reageerde daarmee op vragen die waren gesteld door de fractie van Forum voor Democratie. Woordvoerder Saskia van Niekerk namens FvD: “Handig in de Buurt is een waardevol initiatief dat juist is opgezet om mensen met een kleine portemonnee te helpen. Daarnaast stimuleert de organisatie ontmoeting in de wijk De Hoogte. Dergelijke initiatieven zouden volgens ons juist de ruimte moeten krijgen en niet te maken moeten krijgen met een tegenwerkende overheid.”

Picknicktafel weggehaald

Anderhalve week geleden greep de gemeente in bij de stichting. Bij die actie werden onder meer een picknicktafel en stoelen die in de openbare ruimte stonden door de gemeente verwijderd. “De Directie Veiligheid had ons gevraagd om grofvuil en aanhangers van de openbare weg te halen”, liet Emmelien van Handig in de Buurt eerder aan OOG weten. “Hier hebben wij gehoor aan gegeven en onze zienswijze ingediend. Toch werd onze ontmoetingsruimte opgeruimd zonder overleg met het bestuur, terwijl de bezwaartermijn nog niet eens is verlopen.”

FvD zet door het optreden vraagtekens bij de beloftes uit het coalitieakkoord. Van Niekerk: “Daarin staat namelijk dat het stadsbestuur wil aansluiten bij wat er al bestaat. Wij vinden dat de gemeente ruimte moet bieden aan inwoners en maatschappelijke organisaties die verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt, en dat je terughoudend moet zijn met het verwijderen van eigendommen. We wilden weten of het college achter deze keuzes staat en of dit echt proportioneel is geweest.”

Burgemeester: “Niet alles kan zomaar”

Burgemeester Kamminga is in haar beantwoording echter duidelijk: “Wij handelen in de geest van het coalitieakkoord. Waar het mogelijk is, juichen we dergelijke initiatieven toe. Maar dat betekent niet dat alles zomaar kan.”

Volgens Kamminga is het traject zorgvuldig verlopen: “Ik zie geen aanleiding voor een onderzoek naar ons handelen. We hebben vanuit de buurt meerdere signalen en klachten gekregen. Met Handig in de Buurt is contact geweest en er zijn gesprekken gevoerd; er is een heel proces doorlopen. Maar wat we hier zagen, is dat de openbare ruimte gebruikt werd voor doeleinden die daar niet voor bedoeld zijn. We ondersteunen dit soort projecten graag, maar dat betekent niet dat het overal zomaar kan.”