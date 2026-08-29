Burgemeester over daklozenoverlast: “Zodra het ergens oppopt, handhaven we”

Foto: Joris van Tweel

Zodra er overlast van daklozen ergens in de gemeente ontstaat, wordt er gehandhaafd. Dat zegt burgemeester Roelien Kamminga (VVD) die de problematiek als een zaak van grote urgentie beschouwt. De nieuwe, grotere daklozenopvang aan de Nieuwe Boteringestraat moet volgens de burgemeester uiteindelijk een deel van de druk en overlast op straat gaan wegnemen.

Vorige week trokken omwonenden van het Nieuwe Kerkhof aan de bel. Door gemeentelijk ingrijpen bij de ‘oude’ dagopvang aan de Spilsluizen eerder deze zomer verplaatsten dealers, verslaafden en daklozen zich via het Martinikerkhof naar het grasveld rond de monumentale kerk aan de Nieuwe Boteringestraat. Buurtbewoners spreken van openlijk drugsgebruik, dealen en wildplassen op de plek waar volgend jaar mei de nieuwe dagopvang haar deuren moet openen.

“Symboolpolitiek”

De situatie leidde afgelopen week tot een debat in de raadszaal. Oppositiepartijen Forum voor Democratie, Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV dienden vragen in en spraken hun twijfels uit over het gemeentelijk beleid.

“Voor het reces dacht de burgemeester nog doortastend te zijn met het plaatsen van hekwerken bij de Spilsluizen, maar langzaam is dit vervaagd in een debacle”, stelde Anna Westerhof (FvD). “Het was weinig meer dan symboolpolitiek. Het probleem wordt niet opgelost maar verplaatst, om te eindigen op precies het grasveld aan de Nieuwe Boteringestraat waar omwonenden destijds al voor waarschuwden. Wederom verplaatsen is geen oplossing; wij verwachten dat het college kritisch reflecteert op zijn eigen handelen.”

Burgemeester: “Geen verrassing, wel urgentie”

Burgemeester Roelien Kamminga weersprak dat het ingrijpen een mislukking is geweest, al erkende ze het voorspelde waterbedeffect. “Ik heb voor het reces al gezegd dat de hekken geen langdurige oplossing zijn en dat er een risico was op verplaatsing”, reageerde Kamminga. “Dat hebben we ook gezien. Maar ik deel niet de mening dat handhaven geen effect heeft gehad. Zodra het ergens oppopt, treden we op. Op het Martinikerkhof zien we dat het daardoor nu echt minder wordt.”

Volgens de burgemeester is de werkelijkheid simpelweg dat verslaafden en daklozen niet zomaar verdwenen zijn door het ingrijpen. “Het gaat hier om kwetsbare mensen die zorg en aandacht verdienen. We zien dat de huidige locatie aan de Spilsluizen simpelweg onvoldoende plek biedt voor het aantal daklozen in onze gemeente.”

Nieuwe locatie moet lucht geven

Ondanks de vrees van buurtbewoners dat de verhuizing naar de Nieuwe Boteringestraat de problemen in hun straat juist verslechtert, gelooft het gemeentebestuur dat de verhuizing noodzakelijk is om de rust te laten terugkeren. De grotere capaciteit op de nieuwe locatie moet voorkomen dat mensen buiten op straat moeten wachten of rondhangen.

“Ik denk dat de nieuwe plek meer ruimte gaat geven en daardoor ook een deel van de druk weg gaat nemen”, aldus Kamminga. Ze beloofde binnenkort bij de raad terug te komen met een integrale lange- en kortetermijnaanpak om zowel de omwonenden te beschermen als de daklozen de juiste zorg te bieden. Rik Heiner (VVD) vroeg daarbij specifiek naar de inzet van cameratoezicht op belangrijke plekken. Kamminga gaf aan dat bij die nieuwe aanpak “op voorhand niets wordt uitgezonderd”.

Een definitief besluit over de verhuizing laat overigens nog even op zich wachten: de Raad van State doet naar verwachting in september uitspraak in het hoger beroep dat door omwonenden is aangespannen over de verhuizing.