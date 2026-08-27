Bureau Groningen vanaf 15 oktober op RTL4 en Videoland

Bron: OOGTV

Het tv-programma Bureau Groningen is vanaf 15 oktober te zien op RTL4 en Videoland. Programmaker Ewout Genemans loopt daarin mee met zes koppels van twee Groninger agenten.

Volgens RTL maakte Genemans daarin van alles mee: meldingen over vuurwapens, een verdronken man, een verwarde buurman met een mes en de zoektocht naar een vermiste hond. Met zijn camera volgt hij alle activiteiten van de koppels; van ongevallen en vechtpartijen tot goede gesprekken.

Het is alweer het achtste seizoen van het programma. Genemans liep ieder seizoen in een andere gemeente mee met de politie, onder meer in Amsterdam, Eindhoven, Arnhem en Utrecht. Wie het komende seizoen naar Bureau Groningen kijkt, krijgt een goed beeld van wat er in en rond de gemeente speelt en wat daarin de rol van de politie is.