Bult hout in brand aan Duinkerkenstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op een terrein aan de Duinkerkenstraat heeft dinsdagavond brand gewoed in een grote bult hout. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 22.10 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna er direct een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Op het terrein bleek een bult hout in brand te staan”, vertelt Wind. “Hierbij kwam flink wat rookontwikkeling vrij. Naar alle waarschijnlijkheid ging het om een kampvuur, maar de brandweerlieden hebben de brand voor de zekerheid toch geblust.”

Na ongeveer twintig minuten was het vuur volledig uit en kon de brandweer weer terugkeren naar de kazerne.