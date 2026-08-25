Brugdelen voor nieuwe sluisbrug Meerstad arriveren komende week

Artist’s impression nieuwe sluisbrug. Foto: Bureau Meerstad

Bij Meerstad wordt volgende week de nieuwe beweegbare sluisbrug geïnstalleerd. Naar verwachting kan de nieuwe brug tussen de wijken Tersluis en De Zeilen volgend voorjaar in gebruik worden genomen.

“In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdag op woensdag arriveren de brugdelen per speciaal transport in Meerstad”, laat Bureau Meerstad weten. “Vervolgens worden ze op hun definitieve locatie ingehesen.” De hijswerkzaamheden vinden plaats op dinsdag en woensdag tussen 07.00 en 16.00 uur. “De planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.”

Langgekoesterde wens

Over de nieuwe brug is lang gesproken. Vorig jaar november werd de realisatieovereenkomst getekend. De totale bouw van de brug duurt ongeveer vijftien maanden. Vanwege deze werkzaamheden is de sluis tussen het Woldmeer en het Slochterdiep deze zomer gesloten. Het auto- en fietsverkeer kan zolang gebruikmaken van een tijdelijke brug tussen De Zeilen en de rest van Meerstad.

De nieuwe brug krijgt een doorvaarthoogte van 1,5 meter, zodat kleinere boten eronderdoor kunnen zonder dat de brug geopend hoeft te worden. Voor grotere vaartuigen wordt de brug straks op afstand bediend met behulp van camera’s door het havenkantoor van de gemeente. De brug is zo ontworpen dat hij energiezuinig beweegt en zo min mogelijk stroom verbruikt bij het openen en sluiten.

Behoud van waterkwaliteit

Niet alleen de brug wordt vervangen, ook de sluis tussen het Woldmeer en het Slochterdiep wordt verduurzaamd en krijgt een zogeheten terugpompinstallatie. Dit moet ervoor zorgen dat het water in het Woldmeer schoon blijft. Op dit moment stroomt er bij het schutten namelijk water vanuit het Slochterdiep naar het Woldmeer, waardoor er water van buitenaf in het meer terechtkomt. Omdat het aantal bewoners en boten groeit, wordt er steeds vaker geschut, wat een negatieve invloed kan hebben op de waterkwaliteit.

Met de nieuwe installatie wordt het water voortaan teruggepompt naar het Slochterdiep in plaats van in het Woldmeer te stromen. De pomp is visvriendelijk en beschermt het bestaande watersysteem. Net als de brug wordt ook de sluis in de toekomst op afstand bediend, waardoor het schutten veiliger en efficiënter verloopt.

De totale werkzaamheden moeten volgend jaar, nog voor de start van het nieuwe vaarseizoen, klaar zijn.