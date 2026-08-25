Problemen Dorkwerderbrug voorbij

Foto: Sofie Dallinga - Stremming Dorkwerderbrug

De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal, tussen Aduard en Stad, is dinsdagmiddag enige tijd afgesloten geweest vanwege een storing. Inmiddels zijn de problemen voorbij.

De storing ontstond rond 14.15 uur na het openen van de brug. Door de problemen werd behalve het autoverkeer ook het scheepvaartverkeer gestremd. Een monteur werd naar de brug gestuurd om de problemen op te lossen. Rond 17.15 uur waren de problemen voorbij.

De brug is al langere tijd een zorgenkindje voor Rijkswaterstaat. De Dorkwerderbrug werd eerder deze maand ook al bijna een week lang afgesloten, nadat er een storing in het ophefmechanisme ontstond. Toen bleef de brug in geopende stand staan, waardoor de scheepvaart wel kon passeren. Tijdens de hitteperiode eind juni had de Dorkwerderbrug meerdere keren last van de hoge temperaturen, waardoor het brugdek niet goed sloot. Een paar dagen daarvoor zorgde een balansprobleem al voor een storing die drie dagen duurde.

Ook was de brug van december tot en met april gestremd voor reparaties, nadat in december breuken waren ontdekt in oude staalkabels. Rijkswaterstaat ontdekte die schade na een aanvaring met een vrachtschip op een mistige ochtend, een maand eerder.