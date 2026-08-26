Britse theatergezelschap zoekt tieners met bijbaan voor Noorderzon-voorstelling in Niemeyer

De voorstelling zoals die plaatsvond in Glasgow - Foto: Brian Hartley (via Noorderzon)

Het Britse theatergezelschap Quarantine zoekt nog jongeren met een bijbaan voor de voorstelling 12 Last Songs tijdens Noorderzon. De voorstelling vindt komende zaterdag plaats in de voormalige Niemeyer-fabriek.

Jongeren van 16 tot 21 jaar die betaald werk doen, zijn de doelgroep van de Britse theatermakers. Er is onder meer behoefte aan twee meisjes van 16 tot 19 jaar die in een supermarkt werken. Ook zoekt het gezelschap een tienerinfluencer, een jong model, een jonge mantelzorger en een oppas.

Het is de bedoeling dat deelnemers tijdens de voorstelling over hun werk en hun leven vertellen en wat ze daarvan vinden. Ervaring met optreden is niet nodig.

Wie mee wil doen, moet komende zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur beschikbaar zijn. Aanmelden kan tot vrijdag 28 augustus 12.00 uur via een mail aan theatermaker Sarah Hunter (sarah@qtine.com) met daarin je leeftijd, je werk en het leukste en minst leuke aan dat werk.

De voorstelling, getiteld 12 Last Songs, duurt van 12.00 uur tot middernacht en is deels theater en deels expositie, bedoeld om inwoners samen te brengen rond hun werk. Bezoekers kunnen zelf bepalen hoe lang ze blijven.