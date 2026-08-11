Brandweer doet onderzoek in schoenenwinkel in Haren na brandalarm

Foto: 112 Groningen

Bij schoenenzaak Ziengs aan de Rijksstraatweg in Haren was dinsdagmiddag veel brandweer aanwezig, na een melding van een mogelijke brand in het winkelpand.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse bij de winkel, die al door winkelpersoneel was ontruimd. Brandweerlieden deden onderzoek in het pand naar een mogelijke brandhaard. De Rijksstraatweg werd daarom tijdelijk afgesloten.

Of er daadwerkelijk sprake was van brand, is (nog) niet bekend. Maar de inzet van de brandweer was van korte duur, dus het incident lijkt mee te vallen.