Brakke KEI-lopers aan de pizza op Vismarkt

Donderdagavond konden KEI-lopers op de Vismarkt voor twee euro een pizza afhalen en daarna op groot scherm een film kijken. Vanavond is de laatste avond van de KEI-week.

Voor sommige deelnemers was een rustig begin van de avond wel even prettig. “De ochtenden zijn iets zwaarder dan ik dacht.” zegt een KEI-loper. Een andere deelnemer wijt dat vooral aan “weinig slaap en te veel drank.”

Toch leek de vermoeidheid geen reden om het vanavond rustig aan te doen. “Ik denk dat we er vanavond weer afgaan, ja,” zegt een deelneemster met een glimlach.

Vanavond wordt de KEI-week afgesloten met het KEI-festival.