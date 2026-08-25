Bouwstof #28: Het groenblauwe hart voor Stadshavens, waar komt dat?

‘Een geweldige plek aan het water, vlakbij de binnenstad, waar je naar toe gaat om te ontmoeten en te spelen, om nieuwe dingen te ondernemen of om tot rust te komen.”’ Zo omschreef wethouder Rik van Niejenhuis toekomstige ‘Het Havenpark deze zomer. Maar waar komt dit nieuwe park eigenlijk? Bouwstof gaat in deze aflevering het water op om dat te laten zien.

Het grote terrein met een haven (op de hoek van het Eemskanaal en het Winschoterdiep) moet in de toekomst verworden tot een groen Havenpark, als onderdeel van de nieuwe wijk Stadshavens. De komende tijd wordt nog onderzocht welke functies een plek krijgen in het park en welke initiatieven al mogelijk zijn zodra het terrein beschikbaar komt. Het is al wel duidelijk dat het water, de haven en ‘het rauwe, industriële karakter’ terug moeten komen, naast recreatie en natuur.

Bouwstof

De stad en de dorpen in de gemeente Groningen veranderen voortdurend. Er wordt gebouwd, gesloopt en verduurzaamd. In Bouwstof belichten we om week één van deze ontwikkelingen.

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