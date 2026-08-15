Bloemen neergelegd op plek van dodelijke aanrijding Verlengde Hereweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Aan de Verlengde Hereweg, waar vrijdagochtend een dodelijk verkeersongeval plaatsvond, zijn bloemen neergelegd. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Buurtbewoners en voorbijgangers hebben onder meer chrysanten en rozen geplaatst in een bak met water bij de oversteekplaats. Ook staat er een Kalanchoë nabij het zebrapad.

Bij die voetgangersoversteekplek vond vrijdagochtend een aanrijding plaats tussen een vuilniswagen en een voetgangster. Ondanks de snelle inzet van de hulpdiensten kwam de hulp voor de vrouw, een 81-jarige inwoonster van Groningen, te laat. Zij overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Vanwege het ongeluk en het daaropvolgende onderzoek was de Verlengde Hereweg, ter hoogte van de kruising met de Emmastraat, geruime tijd afgesloten voor het verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. De politie heeft het onderzoek hiernaar nog niet afgerond.